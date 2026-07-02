В некоторых частях двух районов Баку временно отключат электричество
Сегодня в некоторых районах Баку временно будет ограничена подача электроэнергии в связи с ремонтными работами.
Как сообщили Day.Az в ОАО "Азеришыг", с 10:00 до 13:00 в зоне обслуживания Ясамальского районного управления по энергоснабжению и сбыту (RETSİ) из-за ремонта на трансформаторной подстанции будут наблюдаться перебои с электроснабжением на части улиц Таги Шахбази, Исмаил бека Куткашинлы и Гызыл Шярг.
В это же время в Низаминском районе в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на трансформаторных подстанциях ограничение электроснабжения затронет улицу Низами Абдуллаева.
В компании отметили, что после завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественным и надежным электроснабжением.
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