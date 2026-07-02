Клопп стал главным кандидатом на пост тренера сборной Германии

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является основным претендентом на пост наставника сборной Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщил инсайдер Бена Джейкобса.

В контракте немецкого специалиста с компанией Red Bull предусмотрен пункт, позволяющий ему в одностороннем порядке расторгнуть соглашение в случае получения предложения от Федерации футбола Германии.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Клопп заинтересован в работе со сборной Германии, если ему поступит соответствующее предложение.

Напомним, будущее нынешнего главного тренера Юлиана Нагельсмана оказалось под вопросом после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года. Немцы завершили борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти - 1:1 (3:4).