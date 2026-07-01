IPU впервые возглавила женщина: новый генеральный секретарь приступила к исполнению обязанностей

По поручению председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой депутат парламента, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) Севиль Микаилова приняла участие в 300-м заседании Исполнительного комитета IPU в Женеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам заседания было объявлено о том, что Мартин Чунгонг, занимавший должность Генерального секретаря IPU на протяжении 12 лет, завершил свои полномочия. К своим обязанностям приступила новый Генеральный секретарь организации Анда Филип.

Филип - представительница Румынии, она проработала в IPU более 20 лет. C 2011 года занимала должность директора по делам парламентов-членов и внешним связям, а с 2003 по 2011 год была постоянным наблюдателем IPU при ООН в Нью-Йорке. Анда Филип стала первой женщиной и первой представительницей Восточной Европы на этом посту за 137-летнюю историю организации.

Кроме того, в повестке дня заседания обсуждались отчётные документы организации. Севиль Микаилова, как глава Комитета по гендерному сотрудничеству IPU, выступила на отдельном заседании по правам человека, прошедшем с участием спецпредставителя ООН. Она, в частности, отметила, что в нынешний период развития информационных технологий вызывают обеспокоенность новые вызовы, возникающие в сфере защиты прав человека. В связи с этим она отметила необходимость обновления соответствующих международных конвенций. Было отмечено, что тема прав человека, обретающая новое содержание и суть, приобретает всё большую актуальность в контексте прав детей и женщин.