Тест на человечность: никто не забыт - ничто не забыто

Автор: Акпер Гасанов

Вне всякого сомнения, проведение в Баку международной конференции на тему "Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести лиц и укрепление сотрудничества" является принципиальным шагом в деле восстановления исторической справедливости. Ведь речь идет о трагедии, которая на протяжении более чем 30 лет остается открытой раной для тысяч азербайджанских семей.

Сам факт того, что Азербайджан последовательно выносит эту тему на международную повестку, свидетельствует о глубоком понимании ее гуманитарного и политического значения. Проблема пропавших без вести - это не только вопрос прошлого, но и важнейший элемент построения устойчивого мира на Южном Кавказе.

Цифры, озвученные заместителем председателя Службы государственной безопасности генерал-лейтенантом Шарафатом Гасановым, не оставляют места для абстрактных рассуждений. На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после Второй Карабахской войны обнаружены 32 массовых захоронения. Уже эксгумированы останки 893 человек, из которых личности 327 установлены, а 226 переданы семьям для достойного захоронения. Однако 3 683 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

За каждой из этих цифр - человеческая судьба, боль, десятилетия ожидания. Это трагедия матерей, которые так и не дождались своих сыновей, это судьбы семей, живущих между надеждой и отчаянием. Особо важно отметить масштаб проделанной работы: собраны биологические образцы более чем 11 тысяч доноров, проводится системная ДНК-идентификация, формируется база данных. Это сложный, кропотливый и крайне чувствительный процесс, требующий не только ресурсов, но и политической воли.

Однако, несмотря на усилия Азербайджана, процесс серьезно осложняется. Причины очевидны: масштабное минирование освобожденных территорий, разрушение инфраструктуры, уничтожение мест захоронений, а также отказ армянской стороны предоставить информацию о местах погребения.

Более того, как отметил Шарафат Гасанов, отдельные армянские военные и политические деятели, включая Гагика Мелконяна, Самвела Бабаяна и Манвела Григоряна, фактически признавали наличие у них информации о судьбах азербайджанских пленных. Однако эти данные так и не были переданы. Это не просто политическая позиция - это прямое нарушение норм международного гуманитарного права и элементарных принципов гуманизма.

На этом фоне особое значение приобретает позиция Азербайджана, которую озвучил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов. Он подчеркнул, что Баку всегда руководствовался принципами гуманизма. Доказательство этому - передача более 2000 тел армянских военнослужащих после войны 2020 года. Причем поисковые работы велись в крайне сложных условиях, при высокой минной опасности.

Это принципиальное различие подходов. Азербайджан демонстрирует готовность к гуманитарному сотрудничеству, в то время как армянская сторона продолжает уклоняться от полной прозрачности. Так что, проведение подобных международных конференций имеет не только практическое, но и символическое значение. Они формируют международное понимание масштабов трагедии, способствуют консолидации усилий и оказывают давление на тех, кто пытается скрыть правду.

Не случайно с 2002 года по инициативе Азербайджана Генеральная Ассамблея ООН регулярно принимает резолюции по вопросу пропавших без вести. Более того, итоговые документы бакинских конференций уже распространялись как официальные документы ООН, что свидетельствует о высокой оценке роли Азербайджана в продвижении этой темы.

Отдельного внимания заслуживает инициатива Бакинского диалога по вопросам пропавших без вести, который стал важной международной платформой. Очередная конференция в его рамках состоится в октябре 2026 года, и уже сейчас очевидно, что она привлечет значительное внимание мирового сообщества.Но за всеми этими дипломатическими формулировками стоит главный вопрос: память.

Никто и никогда не должен забывать, какой ценой Азербайджану далась победа в Отечественной войне, восстановление суверенитета и территориальной целостности страны. Эта победа - не только военный успех, но и восстановление исторической справедливости после десятилетий оккупации.

Именно поэтому особенно опасны и циничны попытки отдельных внешних сил исказить суть армяно-азербайджанского конфликта, представить агрессора жертвой, а жертву - стороной, якобы несущей равную ответственность. Эти попытки не просто искажают историю - они оскорбляют память погибших и пропавших без вести.

Азербайджан более четверти века сталкивался с оккупацией 20 процентов своей территории. Были разрушены города и села, изгнаны сотни тысяч людей, совершены многочисленные преступления против мирного населения. И проблема пропавших без вести - одна из самых трагичных страниц этого периода.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что вопрос пропавших без вести остается одним из приоритетов государственной политики. Он отмечал, что Азербайджан никогда не смирится с неизвестностью судеб своих граждан и будет добиваться полной ясности, используя все международные механизмы.

"Каждая семья должна знать судьбу своего близкого. Это вопрос не только гуманизма, но и справедливости", неоднократно заявлял глава государства. Эта позиция определяет действия Азербайджана на международной арене. Страна не просто поднимает тему - она последовательно добивается конкретных результатов.

В этой связи отметим, что в ближайшие дни семьям будут переданы останки еще нескольких шехидов Первой Карабахской войны. Это - восстановление справедливости, пусть и спустя десятилетия. Именно в этом - главный смысл всей проводимой работы. Проблема пропавших без вести - это тест на человечность. И Азербайджан этот тест проходит достойно, последовательно и принципиально.