Граждане этих стран смогут въезжать в Азербайджан без виз

В целях упрощения поездок граждан, укрепления сотрудничества между странами и развития туризма с 1 июля 2026 года по 1 июля 2027 года для граждан Японии и Республики Корея, являющихся владельцами общегражданских паспортов, отменено визовое требование для въезда в Азербайджан с туристическими целями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Согласно новым правилам, граждане указанных стран в течение этого периода смогут трижды въехать в Азербайджан без визы, при этом срок пребывания в стране при каждом въезде не должен превышать 30 дней.

Гражданам Японии и Республики Корея, планирующим приехать в Азербайджан с целями, не связанными с туризмом, либо намеренным находиться в стране длительное время, необходимо заранее оформить соответствующую визу в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, что иностранные граждане, временно пребывающие на территории Азербайджана более 15 дней, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в соответствии с требованиями Миграционного кодекса.

Кроме того, при наличии предусмотренных законодательством оснований иностранцы могут до истечения срока временного пребывания обратиться в Государственную миграционную службу с заявлением о продлении срока пребывания либо о выдаче разрешения на временное проживание. Это можно сделать лично через окно "Миграционные услуги" в центрах ASAN xidmət или в электронном виде через раздел "Электронные услуги" на официальном сайте Государственной миграционной службы.

За дополнительной информацией можно обратиться в Call-центр Государственной миграционной службы по номеру (012) 919, через официальные страницы службы в социальных сетях или по электронной почте [email protected].