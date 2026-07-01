США и Иран проводят непрямые переговоры в Дохе

Непрямые переговоры между делегациями США и Ирана при посредничестве Катара начались в Дохе. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, американская делегация уже приступила к консультациям с катарскими представителями.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передало, что непрямые контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются в столице эмирата с вечера вторника. По словам источника, иранская сторона провела встречи с представителями Катара и Пакистана, которые затем передали информацию американской делегации.

Собеседник агентства уточнил, что в среду непрямые переговоры продолжились, а их главной темой стали "замороженные активы Ирана и Ормузский пролив".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран запросил встречу с американской стороной. Вашингтон на консультациях представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Однако, по словам официального представителя МИД Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, прямых переговоров между делегациями США и Ирана в Дохе не запланировано.