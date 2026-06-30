Израиль ударил по Турции армянской ложью - Азербайджан ответил как настоящий союзник

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Двадцать восьмого июня кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за признание событий 1915 года геноцидом армян - и тем самым обрушил на Ближний Восток и Южный Кавказ не просто дипломатический скандал, а настоящую лакмусовую бумажку.

Резолюцию внес глава МИД Гидеон Саар, назвавший решение "моральным и историческим долгом". Нетаньяху публично поддержал инициативу. Голосование прошло без единого голоса против.

Сам текст абсурдной резолюции является дотошным с исторической точки зрения: Саар отсчитал начало трагедии с 24 апреля 1915 года - только читайте внимательно: "ареста и казни сотен армянских священников, общественных деятелей и интеллектуалов в Константинополе - и довел хронологию до принудительных маршей смерти и голода, унесших жизни порядка полутора миллионов человек". Вдумайтесь - "Константиноль" вместо Стамбула, хотя сей город с 1453 года не являлся градом Константина; оказывается, "злые, беспощадные тюрки" резали "невинных армян" где ни попадя.

В целом содержание оформлено так, будто перед нами не политическая провокация, а некий тщательно выверенный исторический документ. Именно в этом и заключается главный цинизм. Саар не просто поддержал очередную антитурецкую формулу. Он слово в слово повторил давно сконструированную, многократно растиражированную и удобную для армянского лобби легенду о так называемом "геноциде армян" - выдуманную историю, наглую, бессовестную и политически мотивированную ложь, которую десятилетиями превращали в инструмент давления на Турцию.

Особенно показательно, что все это было подано с видом морального превосходства. Саар говорил не как политик, использующий историческую тему в текущем конфликте с Анкарой, а как человек, якобы исполняющий "исторический долг". Но за этой позой нет ни исторической честности, ни научной добросовестности, ни элементарного уважения к фактам. Есть только грубая политическая калька: взять старый армянский тезис, убрать из него все неудобные вопросы, вычеркнуть весь контекст Первой мировой войны, стереть восстания, вооруженные выступления, сотрудничество армянских формирований с врагами Османской империи, массовые убийства мусульманского населения, этнические чистки против турок, курдов и азербайджанцев - и выдать оставшийся пропагандистский скелет за "историческую правду".

Даже сами формулировки выдают политический заказ. Не Стамбул, а "Константинополь" - как будто речь идет не о реальном городе начала XX века внутри Османской империи, а о специально подобранном символе, призванном работать на эмоциональную картинку. Название города здесь не случайная деталь, а часть идеологической декорации. Оно должно создать нужную атмосферу, вытянуть из истории удобный образ и подменить анализ театральной сценой.

В этой схеме все заранее распределено: армяне - исключительно жертвы, Османская империя - исключительно палач, Турция - наследник вечной вины. А все, что ломает эту примитивную конструкцию, просто выбрасывается за кадр. Ни слова о войне на уничтожение, в которой империя сражалась сразу на нескольких фронтах. Ни слова о внутреннем мятеже. Ни слова о вооруженных армянских отрядах. Ни слова о нападениях на мусульманские села. Ни слова о массовых убийствах мирного мусульманского населения. Ни слова о том, что в хаосе войны, голода, эпидемий, распада управления и внешнего вмешательства гибли не только армяне, но и миллионы мусульман.

Именно так и создается политический миф. Сначала берется трагический, сложный и кровавый исторический период. Затем из него аккуратно вырезают все, что не вписывается в нужную схему. Потом оставшиеся фрагменты склеивают в одну прямую линию: "аресты - депортации - смерть - геноцид". После этого эта схема десятилетиями повторяется в парламентах, университетах, газетах, резолюциях, фильмах, мемориальных кампаниях и дипломатических заявлениях. В итоге ложь перестает выглядеть как ложь только потому, что ее повторили тысячи раз.

Саар сделал именно это. Он не открыл архивы. Не предложил историческую комиссию. Не поставил вопрос о полном изучении документов Османской империи, России, Британии, Франции, США и Германии. Не потребовал рассмотреть судьбу мусульманского населения Восточной Анатолии и Южного Кавказа. Он просто взял готовую армянскую версию и зачитал ее как обвинительный приговор. Без суда. Без доказательной процедуры. Без научной дискуссии. Без права другой стороны на историческую правду.

Казалось бы, рядовой эпизод парламентской бюрократии маленькой ближневосточной страны. На деле же - спусковой крючок, обнаживший, кто кому на самом деле друг, а кто лишь временный попутчик по интересам.

Баку отреагировал мгновенно и резко. Министерство иностранных дел Азербайджана назвало решение Тель-Авива "искажением исторических фактов" и "сведением сложного исторического вопроса к политическому решению без серьезной правовой и научной базы".

Заявление подчеркнуло: подобные шаги не способствуют примирению, а лишь углубляют разделение и подрывают усилия по достижению прочного мира в регионе. Баку прямо призвал Израиль пересмотреть решение.

И это не дежурная дипломатическая отписка - это редчайший случай, когда Азербайджан публично одергивает партнера, с которым его связывают энергетические контракты, оружейные поставки и десятилетия доверительного сотрудничества.

Азербайджан имеет с Израилем куда более тесные и теплые отношения, чем Турция. И тем не менее, когда встал вопрос принципа, Баку без колебаний выбрал сторону Анкары.

Причина проста. Для Баку Турция давно вышла за рамки обычного дипломатического партнера. Это вопрос стратегического союза, безопасности, исторической памяти и политической интуиции. Поэтому в момент, когда Израиль решил ударить по Анкаре старой армянской фальсификацией, Азербайджан не стал прятаться за нейтральными формулировками. Он дал понять: с Турцией в таких вопросах не торгуются.

Эрдоган месяцами обличал действия Израиля в Газе с мировых трибун, а турецкий МИД пошел еще дальше дипломатических формул, напомнив об ордерах Международного уголовного суда на арест самого Нетаньяху и назвав решение Иерусалима попыткой прикрыть собственные преступления на фоне того, что, по данным минздрава Газы, война унесла жизни более семидесяти трех тысяч человек.

Можно сказать, что в такой сложный для Турции момент единственным государством, открыто вставшим на ее сторону по вопросу выдуманного "геноцида", оказался брат - Азербайджан.

Этот жест адресован не только Тель-Авиву. Он адресован тем кругам внутри самой Турции, которые под предлогом мусульманской солидарности годами пытались выставить Баку "произраильским" государством, ставя под сомнение искренность тюркского братства. Подобные обвинения звучали особенно громко на фоне войны в Газе, когда близость Баку и Тель-Авива в энергетике и обороне выглядела неприемлемо с турецкой точки зрения.

Заявление МИД Азербайджана выбило почву из-под ног критиков одним ударом: страна, которую упрекали в недостаточной верности тюркскому миру, оказалась единственной, кто публично рискнул отношениями с Израилем ради солидарности с Анкарой.

А вот теперь обратимся к той стороне, чье молчание звучит куда громче любых заявлений - к Палестине.

Турция годами выступала едва ли не главным дипломатическим адвокатом палестинского народа на международной арене, жестко критикуя Израиль, принимая палестинских делегатов, рискуя собственными отношениями с Западом ради этой солидарности. Логично было бы ожидать ответного жеста: хотя бы скупой строчки в поддержку турецкой позиции по армянскому вопросу. Ничего подобного не последовало. Ни заявления МИД Палестинской национальной администрации, ни комментария Рамаллы, ни намека на взаимность. Тишина.

Эта тишина не случайна, и у нее есть собственная история, которую неудобно вспоминать, но необходимо.

Ясир Арафат, отец-основатель палестинской государственности, десятилетиями поддерживал теплейшие отношения с армянскими официальными лицами. В августе 2000 года в интервью газете "Аль-Айям" он заявил без обиняков: "Армянский квартал принадлежит нам, мы и армяне - один народ". В том же году в Вифлееме он лично встречался с тогдашним президентом Армении Робертом Кочаряном. Палестинская церковная и политическая элита неизменно подчеркивала особый статус армянской общины Иерусалима, защищая ее интересы на переговорах с Израилем с не меньшим рвением, чем интересы мусульманских святынь.

А сегодня министром иностранных дел Палестинской национальной администрации служит Варсен Агабекян - этническая армянка, первая в истории палестинского правительства представительница этого народа на министерском посту. Назначенная в марте 2024 года государственным министром по иностранным делам, в июне 2025-го она была повышена до полноценного главы внешнеполитического ведомства указом президента Аббаса.

Факт остается фактом: внешнюю политику Палестины в отношении в том числе и Турции формирует человек, чья этническая и семейная идентичность связана с противоположным лагерем исторического спора.

Есть и более жесткий пласт этой истории, замалчиваемый палестинской стороной особенно тщательно.

В семидесятые и восьмидесятые годы террористическая организация АСАЛА вела настоящую охоту на турецких дипломатов по всему миру, унеся жизни нескольких десятков сотрудников турецких посольств и консульств от Парижа до Лос-Анджелеса.

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц в письме спикеру Палаты представителей Томасу О'Ниллу прямо констатировал: жертвами этой кампании террора стали свыше пятидесяти турецких дипломатов и американских граждан.

По свидетельству исследователей региона, включая бакинские аналитические центры, изучавшие документы периода ливанской гражданской войны, АСАЛА опиралась на прочную базу именно в Ливане, где палестинские военизированные структуры контролировали значительные территории. Связи между палестинскими боевыми группировками и армянскими террористическими сетями того периода описаны в десятках мемуаров, дипломатических документов и журналистских расследований.

Подобная глава истории не красит никого из ее участников, но забывать о ней - значит, сознательно искажать картину того, кто, как и когда выбирал себе союзников в борьбе против Турции.

Здесь стоит остановиться и сделать уточнение для честности.

Упомянутые исторические эпизоды касаются конкретных группировок и конкретных политических решений конкретных лидеров полвека назад, а не палестинского народа целиком, который заслуживает сочувствия и поддержки в собственной трагедии - оккупации, блокаде, гуманитарной катастрофе, длящейся десятилетиями на глазах безучастного международного сообщества. Делать различие между народом и его политическим руководством - не риторическая уловка, а необходимое условие любого серьезного анализа. Палестинцы как нация не несут ответственности за решения, принимавшиеся функционерами полвека назад, точно так же, как турецкий народ не несет коллективной вины за действия отдельных группировок прошлого.

Но именно поэтому официальное молчание сегодняшней Рамаллы выглядит особенно красноречивым .

Молчание - тоже политическое высказывание, причем высказывание расчетливое: палестинское руководство прекрасно понимает цену каждого слова в адрес Анкары и предпочло цену не платить вовсе, даже в качестве благодарности за годы дипломатической, гуманитарной и риторической поддержки на международных площадках - от голосований в ООН до приема палестинских делегаций на высшем уровне, от финансирования инфраструктурных проектов в секторе Газа до неизменной турецкой позиции на саммитах Организации исламского сотрудничества.

Вся конструкция так называемого "геноцида армян" держится именно на таких приемах: громкие слова, эмоциональные формулы, отобранные факты, замолчанные преступления армянских вооруженных группировок, игнорирование мусульманских жертв, отказ от полноценной архивной проверки и постоянное давление на тех, кто требует исторической честности. Любая попытка задать вопросы немедленно объявляется "отрицанием". Любая просьба показать весь контекст воспринимается как преступление. Любое напоминание о турецких, курдских и азербайджанских жертвах выбрасывается из разговора как нечто мешающее заранее утвержденной версии.

Но история не становится правдой от того, что ее проголосовали в кабинете министров. Парламент или правительство не могут указом превратить спорную политическую интерпретацию в исторический факт. Голосование не заменяет архивы. Резолюция не заменяет доказательства. Моральная поза не заменяет научную добросовестность.

Это не историческая справедливость. Это циничная попытка ударить по Турции в момент острого конфликта между Анкарой и Тель-Авивом.

Особенно отвратительно то, что подобные решения принимаются не ради погибших, не ради примирения и не ради поиска истины. Они принимаются тогда, когда кому-то нужно наказать Турцию, поставить ее в неудобное положение, создать новый рычаг давления и открыть очередной фронт информационно-политической войны. Пока отношения с Анкарой были нужны, в Израиле десятилетиями откладывали эту тему. Как только конфликт обострился, вдруг проснулась "историческая совесть". Слишком удобное пробуждение. Слишком точное совпадение. Слишком очевидный расчет.

Вся эта резолюция выглядит не как акт памяти, а как грязная политическая операция, прикрытая ритуальными словами о морали. Саар не защищал историю. Он использовал историю как оружие. Не восстанавливал справедливость, а участвовал в фабрикации очередного обвинительного документа против Турции. Не говорил правду, а легализовал ложь на государственном уровне.

Поэтому решение Израиля - это не исторический акт, а политическая пощечина Турции. Грубая, демонстративная, расчетливая. Саар повторил не историю, а армянскую пропагандистскую формулу. Повторил ее в самый удобный момент. Повторил с тем видом ложной нравственности, за которым обычно прячется самая холодная политическая выгода.

Именно поэтому эта резолюция должна быть названа своими именами: абсурдная, ангажированная, враждебная, циничная и откровенно провокационная. Это не документ о прошлом. Это удар по настоящему. Это не память о жертвах. Это попытка сделать из истории дубинку против Турции. Это не поиск правды. Это государственная легализация старой лжи, которую армянское лобби десятилетиями навязывает миру как бесспорную истину.

Что из всего этого следует для Анкары? Урок прост и неприятен одновременно: проверка дружбы происходит не в дни парадов и не в моменты совместных деклараций под фанфары, а ровно в ту секунду, когда нужно публично рискнуть собственными интересами ради партнера, зная, что этот риск будет иметь конкретную цену - дипломатическую, экономическую, репутационную.

Израиль предпочел принцип отношениям с Турцией, и это его право, пускай и продиктованное скорее политическим расчетом на фоне газовской войны, чем внезапным пробуждением исторической совести - на что прозрачно намекали и собственные критики Саара внутри израильского истеблишмента, спрашивавшие вслух, почему "моральный долг" перед памятью прошлого вспомнили именно теперь, спустя десятилетия молчания, и именно в момент острого конфликта с Анкарой, а не годом раньше или позже. Совпадение по времени слишком удобное, чтобы списать его на случайность, и слишком прозрачное, чтобы делать вид, будто речь идет исключительно о принципах.

Палестина в свою очередь предпочла дипломатичное молчание открытой поддержке, выбрав путь наименьшего сопротивления там, где требовалась хотя бы минимальная благодарность.

Азербайджан же оказалась единственной, кто подтвердил действием, а не риторикой: мы действительно одна нация - два государства, и в трудную минуту это не пустые слова на гербовой бумаге Шушинской декларации, а реальный политический выбор, сделанный без долгих колебаний и публичных оговорок.

... История циклична, но она безжалостно честна с теми, кто умеет читать ее уроки, и куда менее снисходительна к тем, кто предпочитает удобную амнезию неудобной благодарности.