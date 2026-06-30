В Нью-Йорке дрон столкнулся с самолетом

Пассажирский самолет американской авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Об этом сообщиает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News.

Инцидент произошел утром 29 июня. Во время снижения дрон ударился о кабину воздушного судна, после чего экипаж незамедлительно сообщил о случившемся авиадиспетчерам.

Несмотря на происшествие, самолет благополучно приземлился. По данным JetBlue, воздушное судно не получило повреждений, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование обстоятельств инцидента.