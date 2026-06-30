https://news.day.az/world/1845061.html В Нью-Йорке дрон столкнулся с самолетом Пассажирский самолет американской авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News. Инцидент произошел утром 29 июня.
В Нью-Йорке дрон столкнулся с самолетом
Пассажирский самолет американской авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Об этом сообщиает Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News.
Инцидент произошел утром 29 июня. Во время снижения дрон ударился о кабину воздушного судна, после чего экипаж незамедлительно сообщил о случившемся авиадиспетчерам.
Несмотря на происшествие, самолет благополучно приземлился. По данным JetBlue, воздушное судно не получило повреждений, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование обстоятельств инцидента.
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