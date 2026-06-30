В Китае представили инвестиционный потенциал Азербайджана

На национальном стенде, организованном аппаратом торгового представителя Азербайджана в Китае на 9-й международной выставке "Китай - Евразия", была представлена информация о благоприятном деловом и инвестиционном климате нашей страны, ее транспортно-логистическом и транзитном потенциале.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики Азербайджана.

Отмечено, что выставка прошла с 25 по 29 июня в городе Урумчи. На выставке были представлены экономический и инвестиционный потенциал нашей страны, ее транспортно-транзитные возможности, а также продукция, производимая под брендом Made in Azerbaijan. Кроме того, продукция под брендом Made in Azerbaijan была представлена на выставке через Торговый дом Азербайджана, функционирующий в Пекине.

В рамках выставки торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу выступил с презентацией на Конференции по местному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем (Шаньдун) и странами Шанхайской организации сотрудничества. В презентации была представлена информация о благоприятной бизнес-среде Азербайджана, инвестиционном потенциале, возможностях, созданных для инвесторов, роли нашей страны как важного транспортно-логистического центра региона, а также о перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Выставка "Китай - Евразия", которая проводится с 2011 года, считается одной из важнейших международных торгово-экономических платформ Китая. Она служит расширению торговли, инвестиций и промышленного партнерства между странами Азии и Европы. В 9-й выставке приняли участие более 2 тысяч компаний и структур из 27 стран, регионов и международных организаций, а также из всех провинций Китая.