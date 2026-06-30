За курение в этих местах в Азербайджане грозит штраф

Курение в общественных местах нередко вызывает вопросы у граждан. Один из самых распространенных - где именно запрещено использовать табачные изделия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно Закону Азербайджана "Об ограничении использования табачных изделий", перечень мест, где курение запрещено, четко определен. Цель этих ограничений - защита здоровья людей и минимизация негативного воздействия табачного дыма на окружающих.

В соответствии с законом, курить запрещено:

в образовательных и дошкольных учреждениях;

в больницах и реабилитационных центрах;

на спортивных объектах и в местах проведения массовых мероприятий;

в заведениях общественного питания, включая рестораны, кафе и бары;

в торговых и бытовых объектах;

в учреждениях социального обслуживания;

в гостиницах и других местах размещения.

Кроме того, запрет распространяется на театры, кинотеатры, библиотеки, музеи, выставочные залы и другие учреждения культуры, детские площадки, а также подземные и крытые пешеходные переходы.

Курение также запрещено в общественном транспорте: в городских и междугородних автобусах, такси, на станциях и в вагонах метро, на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. Ограничение действует и в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, автобусных остановках, в лифтах, местах общего пользования многоквартирных домов, на автозаправочных станциях, объектах хранения легковоспламеняющихся веществ, а также на всех рабочих местах.

Закон также возлагает обязанности на руководителей организаций и предприятий. В местах, где курение запрещено, должны быть размещены хорошо заметные таблички с надписью "Курение запрещено" или соответствующие предупреждающие знаки.

При этом законодательство допускает создание специальных зон для курения на некоторых объектах. Такие зоны должны располагаться на открытом воздухе либо быть оборудованы эффективной системой вентиляции и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям уполномоченных органов.

Отметим, что за курение в местах, где это запрещено законом, предусмотрен административный штраф в размере 30 манатов.