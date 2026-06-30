Частный бизнес в Азербайджане получит новый механизм поддержки

В Азербайджане для частных компаний, не работающих в нефтегазовом секторе, планируется создать возможность направлять часть средств с депозитных НДС-счетов в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее положение содержится в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ был рассмотрен сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, новый механизм будет действовать в течение четырех лет, начиная с 1 января 2027 года. Порядок и условия его применения утвердит орган, определенный соответствующим органом исполнительной власти.

Цель законопроекта - расширить возможности налогоплательщиков по использованию средств, находящихся на депозитных НДС-счетах, сформировать дополнительные финансовые ресурсы для выполнения социальных обязательств и тем самым оказать поддержку частным предприятиям, работающим в ненефтегазовом секторе экономики.