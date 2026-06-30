https://news.day.az/economy/1845077.html Завтра состоится купонная выплата по облигациям ЕБРР Завтра будет осуществлен очередной купонный платеж по облигациям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с переменной процентной ставкой, индексированным по показателю AZİR (эталонная ставка по необеспеченным кредитам на межбанковском денежном рынке).
Завтра состоится купонная выплата по облигациям ЕБРР
Завтра будет осуществлен очередной купонный платеж по облигациям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с переменной процентной ставкой, индексированным по показателю AZİR (эталонная ставка по необеспеченным кредитам на межбанковском денежном рынке).
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана.
Отмечается, что сумма купонной выплаты составляет 1 643,06 маната на одну облигацию.
Следует отметить, что размещение облигаций с государственным регистрационным номером AZ2001028169 и номинальной стоимостью 100 000 манатов было успешно завершено 1 октября 2025 года.
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