Завтра состоится купонная выплата по облигациям ЕБРР

Завтра будет осуществлен очередной купонный платеж по облигациям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с переменной процентной ставкой, индексированным по показателю AZİR (эталонная ставка по необеспеченным кредитам на межбанковском денежном рынке).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана.

Отмечается, что сумма купонной выплаты составляет 1 643,06 маната на одну облигацию.

Следует отметить, что размещение облигаций с государственным регистрационным номером AZ2001028169 и номинальной стоимостью 100 000 манатов было успешно завершено 1 октября 2025 года.