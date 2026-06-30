Гейдар Алиев принадлежит к числу крупнейших политиков мирового масштаба XX века.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил выдающийся журналист, радио- и телеведущий, писатель, общественный деятель Михаил Гусман в ходе выступления на презентации книги Аслана Асланова "Уроки государственности и дипломатии Гейдара Алиева. Книга I".

М. Гусман отметил символическое значение поэтических строк Сергея Есенина "лицом к лицу лица не увидать", подчеркнув их связь с историческим и философским осмыслением памяти: "Эти слова Есенин писал в Баку. И он как будто бы знал, что если понимать их не географически, а исторически, они в полной мере будут относиться к тому, как наш народ будет хранить большую память.

Он подчеркнул, что воспринимает роль Гейдара Алиева в истории Азербайджана как исключительную:

"Я сам человек не религиозный, но у меня есть глубокое убеждение, что Всевышний осчастливил Азербайджан, послав ему такого великого лидера".

Как отметил М. Гусман, Гейдар Алиев был политиком мирового масштаба, чьё имя и наследие останутся в истории на века. "Это был человек великого масштаба, мирового масштаба, его мощь, его гигантский человеческий масштаб останутся на века", - сказал он.

По его словам, в XX веке лишь немногие лидеры могли бы утверждать, что спасли свою страну. "В моём понимании в XX веке только два человека, только два политика могли бы сказать о себе: я спас свою страну. Это были Уинстон Черчилль и Гейдар Алиев", - отметил М. Гусман.

Говоря о книге Аслана Асланова, он подчеркнул её значение для сохранения исторической памяти. М. Гусман также высоко оценил профессиональную деятельность автора и вспомнил период их совместной работы, связанный с развитием AЗЕРТАДЖ и его вступлением в Европейский альянс информационных агентств.

"Очень важно было, чтобы люди понимали процессы, которые происходят в Азербайджане, и ту свободу слова, которая есть в стране", - отметил он.