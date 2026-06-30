В Баку временно изменена схема движения семи автобусных маршрутов.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

По информации ведомства, в связи с ремонтными работами, проводимыми профильной организацией, вводятся ограничения на движение транспорта на проспекте Гусейна Джавида (на участке от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Микаила Мушфига), а также на улице Айны Султановой (от проспекта Гусейна Джавида до проспекта Матбуат).

В связи с этим автобусы регулярных маршрутов №3, 6, 10, 18, 39, 77 и 206 временно будут курсировать по проспекту Мятбуат, а также по улицам Мамеда Рагима, Гурбана Халилова и Аляскера Алекперова, сообщили в пресс-службе агентства.