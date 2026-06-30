Проходит презентация книги Аслана Асланова "Уроки государственности и дипломатии Гейдара Алиева. Книга I"

В Президентской библиотеке проходит презентация книги общественного деятеля, заслуженного работника культуры Аслана Асланова "Уроки государственности и дипломатии Гейдара Алиева. Книга I".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, со вступительным словом выступит директор Президентской библиотеки, профессор Афат Аббасова.

Затем планируется показ видеоролика, посвященного книге.

Аслан Асланов посвятил большую часть своей жизни азербайджанской прессе и ее развитию. Будучи сотрудником АЗЕРТАДЖ, он принимал участие в большинстве встреч, приемов, заседаний и других мероприятий, проводившихся общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1993-2003 годах, а также сопровождал его в зарубежных поездках. В книгу вошли информационные материалы, подготовленные Асланом Аслановым для прессы по итогам этих мероприятий, а также воспоминания о состоявшихся встречах. В книге освещаются политическая деятельность великого лидера Гейдара Алиева и события, происходившие в стране в 1993-1995 годах.

На мероприятии запланированы выступления профессора, историка Диляры Сеидзаде, первого заместителя председателя Милли Меджлиса Али Ахмедова, председателя дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Эльдара Ибрагимова, заместителя председателя Милли Меджлиса Рафаэля Гусейнова, известного журналиста Михаила Гусмана, общественно-политического деятеля Али Гасанова, председателя комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуша Новрузова, депутата Милли Меджлиса Агиля Аббаса, доктора философии по истории, заведующего отделом "История Западного Азербайджана" Института истории и этнологии имени А. А. Бакиханова НАНА Джаби Бахрамова, а также автора книги - общественного деятеля, заслуженного работника культуры Аслана Асланова. В завершение презентации с заключительным словом выступит директор Президентской библиотеки, профессор Афат Аббасова.

После официальной части мероприятие завершится беседой за чайным столом в зале художественной литературы.