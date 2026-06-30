Эти граждане будут получать ежемесячные пособия еще три года

Переселенцы, возвращающиеся на освобожденные территории и обеспеченные государством жильем, а также лица, отказавшиеся от предложенного жилья, будут лишаться статуса вынужденного переселенца. При этом в течение трех лет после этого они продолжат пользоваться мерами социальной поддержки.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, соответствующие изменения в Закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев" были приняты сегодня в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Все льготы, которыми в настоящее время пользуются бывшие вынужденные переселенцы, сохранятся за ними еще на три года после предоставления государством жилья. Согласно правилам, утвержденным Кабинетом министров, на каждого члена семьи, имеющего статус вынужденного переселенца и право на получение пособия, ежемесячно выплачивается 60 манатов. Кроме того, если дети бывших вынужденных переселенцев поступают в государственные вузы на платной основе, расходы на их обучение покрываются государством. Также для них предусмотрен ряд льгот по различным государственным пошлинам", - отметил депутат.

Вугар Байрамов подчеркнул, что согласно новым изменениям все эти льготы и механизмы социальной поддержки будут действовать еще три года после предоставления жилья.

"Например, если ребенок из семьи бывших вынужденных переселенцев имеет право на льготы при поступлении в университет, то даже если срок обучения превышает три года, это право сохранится на весь период учебы. Иными словами, если студент обладал правом на льготы в момент поступления, оно будет действовать до окончания обучения.

Последние изменения демонстрируют, что государственная социальная поддержка бывших вынужденных переселенцев носит долгосрочный характер. Это означает, что после возвращения в родные места и получения жилья от государства они еще определенное время будут находиться под социальной защитой", - заявил депутат.