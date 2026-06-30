Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы многостороннего сотрудничества

30 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, было отмечено, что в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы, стоящие на повестке дня стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Министры подчеркнули важность успешного сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций, отметив необходимость продолжения скоординированной деятельности на многосторонних платформах.

Состоялся обмен мнениями по мероприятиям и предстоящим инициативам, реализуемым в рамках председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил высокое представительство Казахстана в "Неделе тюркского мира", посвященной 100-летию проведения в Азербайджане Первого тюркологического съезда, подчеркнув значимость этого события с точки зрения продвижения общей истории, культуры и духовного наследия, а также дальнейшего укрепления солидарности в тюркском мире.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.