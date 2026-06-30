Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум между Азербайджаном и Эсватини в сфере госуслуг

Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством информации, коммуникаций и технологий Королевства Эсватини о сотрудничестве в сфере создания передового механизма оказания государственных услуг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления Меморандума о взаимопонимании в силу Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить правительству Королевства Эсватини уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума о взаимопонимании в силу.

Отметим, что "Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством информации, коммуникаций и технологий Королевства Эсватини о сотрудничестве в сфере создания передового механизма оказания государственных услуг" был подписан 19 мая 2026 года в Баку.