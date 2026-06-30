СГБ Азербайджана будет осуществлять оперативно-розыскную деятельность в сфере безопасности стратегических объектов

Осуществление оперативно-розыскной деятельности в сфере обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых стратегических объектов возложено на Службу государственной безопасности (СГБ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана № 507 "О распределении полномочий субъектов оперативно-розыскной деятельности при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий" от 19 июня 2001 года подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, оперативно-розыскную деятельность в сфере обеспечения безопасности лиц и стратегических объектов, охраняемых Государственным агентством Азербайджанской Республики по охране стратегических объектов, будет осуществлять Служба государственной безопасности (СГБ).