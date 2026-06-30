Тегеран готовится принять решение о новом раунде переговоров с США

Иранской стороной будет принято решение относительно начала переговоров с целью достижения соглашения между Ираном и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи сегодня на пресс-конференции в Тегеране.

"В ближайшие дни будет принято решение о формате и сроках достижения итогового соглашения между Ираном и США в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании", - сказал он.

Бегаи отметил, что для начала обсуждений по итоговому соглашению между Ираном и США необходимо приступить к выполнению пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 подписанного между двумя странами Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Он добавил, что, по всей вероятности, завтра в Дохе пройдут переговоры с катарской стороной по вопросам выполнения положений меморандума о взаимопонимании, включая разблокировку замороженных активов Ирана.

"Обязательства сторон в меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США являются полностью прозрачными и чёткими. В первом пункте меморандума указано прекращение войны по всем направлениям, включая Ливан. США как сторона меморандума о взаимопонимании также должны выполнять свои обязательства и предпринимать все необходимые шаги для прекращения военных нападений Израиля на Ливан", - добавил он.

Напомним, что поскольку между США и Ираном по ядерной программе не было достигнуто конкретных результатов, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня наносил ракетные удары и удары беспилотниками по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня вышеупомянутый меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.