https://news.day.az/officialchronicle/1845104.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Делси Родригес Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Исполняющей обязанности Президента Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство...
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Делси Родригес
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Исполняющей обязанности Президента Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство,
Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в Венесуэле.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Венесуэлы, желаю выздоровления раненым и пострадавшим".
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