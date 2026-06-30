Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Делси Родригес

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Исполняющей обязанности Президента Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в Венесуэле.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Венесуэлы, желаю выздоровления раненым и пострадавшим".