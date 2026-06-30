На Солнце произошла очередная сильная вспышка

На Солнце зафиксирована третья за день вспышка класса М - предпоследнего по мощности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным специалистов, 30 июня в 16:57 по бакинскому времени в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4475 была зарегистрирована вспышка класса M5.9. Ее продолжительность составила 37 минут.

Ранее во вторник ученые сообщили еще о двух вспышках класса М - M1.3 и M1.4.

Кроме того, ранее специалисты Института космических исследований РАН опубликовали кадры редкого "черного взрыва" на Солнце. По их словам, после одной из мощных вспышек облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и рассеялось.

Как пояснили ученые, это явление выглядит так, будто яркую поверхность Солнца накрывает черное покрывало. Такой эффект сохраняется до тех пор, пока нейтральный водород полностью не ионизируется или не покинет пределы солнечного диска.