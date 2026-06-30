В Шуше подписали коммюнике ОТГ по религиозным вопросам

Завершилась первая встреча руководителей государственных органов по религиозным вопросам стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшаяся в городе Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам встречи подписано коммюнике, состоящее из 11 пунктов, в котором отражены институциональные основы сотрудничества между ведомствами и направления дальнейшей совместной деятельности.

В документе зафиксированы положения, касающиеся развития отношений государство-религия между тюркскими государствами на основе принципов светскости, расширения обмена опытом в религиозной сфере, укрепления сотрудничества в области религиозного образования, воспитания молодежи в духе национально-духовных ценностей, повышения роли женщин в укреплении института семьи, а также усиления религиозного просвещения в цифровой информационной среде.

Наряду с этим, в коммюнике выражена поддержка восстановлению исторического, религиозного и культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В документе также подчеркивается важность поощрения межконфессионального согласия и исламской солидарности на тюркском пространстве, популяризации тюрко-исламского культурного наследия на международном уровне, а также активизации совместной борьбы с религиозным радикализмом, экстремизмом, терроризмом, исламофобией и другими деструктивными проявлениями.

В коммюнике выражена благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, правительству Азербайджана за высокий уровень организации мероприятия и созданные условия, а также Секретариату Организации тюркских государств за вклад в координацию проведения встречи.

В заключение принято решение о проведении следующей встречи в 2027 году в Республике Казахстан.