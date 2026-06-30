Вокруг Джафаргулиева вновь вспыхнули трансферные слухи

Будущее защитника сборной Азербайджана по футболу и "Карабаха" Эльвина Джафаргулиева вновь стало предметом обсуждений.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист опубликовал в соцсетях фото в форме "Ньюкасл Юнайтед". Этот пост привлек внимание на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг его положения в "Карабахе".

Трансферные слухи вокруг Джафаргулиева также не утихают. Помимо сербского "Партизана", интерес к защитнику, по имеющейся информации, проявляет и выступающий в турецкой Суперлиге "Гезтепе".

При этом окончательное решение о будущем футболиста пока не принято. Сейчас Джафаргулиев находится вместе с "Карабахом" на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Руководитель пресс-службы футбольного клуба "Карабах" Анар Гаджиев в комментарии İdman.Biz заявил, что Джафаргулиев в данный момент полноценно тренируется с командой.

"Что будет дальше, увидим вместе. На данный момент говорить что-либо рано. У Эльвина Джафаргулиева сейчас действует годичный контракт с "Карабахом". Все права на него также принадлежат клубу", - сказал Гаджиев.

Напомним, в апреле Джафаргулиев из-за нарушения дисциплины был отстранен от основной команды до конца сезона. После завершения чемпионата футболист вновь присоединился к коллективу.

Публикация фото в форме "Ньюкасл Юнайтед" была неоднозначно воспринята болельщиками. В сезоне-2025/2026 "Карабах" дошел до плей-офф Лиги чемпионов, где разгромно уступил "сорокам". В первом матче азербайджанский клуб проиграл со счетом 1:6, а во втором - 2:3.

Отметим, что одним из главных претендентов на трансфер Джафаргулиева считается "Партизан", который сейчас возглавляет бывший главный тренер "Сумгаита" Саша Илич.