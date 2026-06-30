В Азербайджане задержали организаторов нелегальных ставок

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело очередную операцию против лиц, организовывавших незаконные онлайн-ставки на территории страны.

Как сообщает Day.Az, в результате проведенных мероприятий были задержаны Джамал Ахмедов, а также действовавшие под его руководством Гаджиакбар Аббасзаде, Сейфеддин Исмаилов, Наби Абдуллаев и Эмиль Аббаслы. Они обвиняются в привлечении граждан к незаконным азартным играм через запрещенную в Азербайджане платформу 1xBet.

Следствием установлено, что Джамал Ахмедов арендовал квартиру в Хатаинском районе Баку, где организовал незаконную деятельность через сайт 1xBet, используя профиль BakuCash. Клиентов к участию в незаконных ставках в основном привлекали через мессенджер Telegram.

Во время обыска по указанному адресу были обнаружены и изъяты многочисленные мобильные телефоны, банковские карты и другие электронные доказательства, использовавшиеся для организации и управления азартными играми. По предварительным данным, незаконный оборот группы превысил 1 миллион манатов.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Джамалу Ахмедову, Сейфеддину Исмаилову, Наби Абдуллаеву и Эмилю Аббаслы предъявлены обвинения, и по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

МВД вновь обратилось к гражданам с призывом не участвовать в незаконных онлайн-ставках, предлагаемых через социальные сети и различные интернет-платформы. В ведомстве отметили, что подобные сайты могут привести к значительным финансовым потерям, а также к компрометации персональных данных.

Гражданам рекомендовано не пользоваться платформой 1xBet и другими аналогичными нелегальными сайтами для онлайн-ставок, а в случае столкновения с подобной деятельностью незамедлительно сообщать об этом в полицию.