В сборной Германии возникли проблемы с выбором шестого пенальтиста

Сборная Германии столкнулась с неожиданной проблемой во время серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая, завершившегося поражением со счетом 3:4 в серии одиннадцатиметровых после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bild, решающий удар доверили защитнику Джонатану Та, который впервые в своей профессиональной карьере исполнял пенальти. Однако футболист не сумел попасть в створ ворот, лишив команду Юлиана Нагельсмана шансов на выход в следующий раунд.

По данным издания, перед шестым ударом сразу несколько немецких игроков не решились взять на себя ответственность. К этому моменту на поле, помимо Та и первых пяти пенальтистов, оставались Леон Горецка, Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав и голкипер Мануэль Нойер.

В результате сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира уже на стадии 1/16 финала.