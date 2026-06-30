https://news.day.az/world/1845114.html В Пакистане рухнула крыша учебного центра: погибли 14 детей В Пакистане в результате обрушения крыши образовательного центра погибли 14 детей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание DAWN. Трагедия произошла в районе Кахна провинции Лахор. По предварительным данным, в момент происшествия в здании находились более 30 детей. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.
В Пакистане рухнула крыша учебного центра: погибли 14 детей
В Пакистане в результате обрушения крыши образовательного центра погибли 14 детей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание DAWN.
Трагедия произошла в районе Кахна провинции Лахор. По предварительным данным, в момент происшествия в здании находились более 30 детей.
Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.
В связи с инцидентом правоохранительные органы задержали двух человек, включая владельца здания. Обстоятельства происшествия выясняются.
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