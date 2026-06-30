В Пакистане в результате обрушения крыши образовательного центра погибли 14 детей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание DAWN.

Трагедия произошла в районе Кахна провинции Лахор. По предварительным данным, в момент происшествия в здании находились более 30 детей.

Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

В связи с инцидентом правоохранительные органы задержали двух человек, включая владельца здания. Обстоятельства происшествия выясняются.