Джейхун Байрамов встретился с гендиректором комиссии по пропавшим без вести

30 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в нашей стране генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Международной комиссией, деятельность, осуществляемая в направлении установления судеб пропавших без вести лиц в постконфликтный период, а также важность международного сотрудничества в этой сфере.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания, что в результате военной агрессии Армении судьба около 4 тысяч азербайджанцев до сих пор остается неизвестной, подчеркнул, что вопрос пропавших без вести лиц является одним из приоритетных гуманитарных направлений для Азербайджана.

Стороны подчеркнули особое значение положения о вопросе пропавших без вести лиц в проекте Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, отметив важность практических шагов для укрепления доверия и устранения гуманитарных последствий в этом направлении.

На встрече было высоко оценено полезное партнерство, сложившееся между Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Международной комиссией по пропавшим без вести лицам, и подчеркнуто, что данное сотрудничество имеет важное значение с точки зрения установления судеб пропавших без вести лиц, укрепления возможностей идентификации и применения международного опыта.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания, что азербайджанская сторона, оставаясь верной своим гуманитарным обязательствам после 44-дневной Отечественной войны, несмотря на сложные условия безопасности и минную угрозу, провела широкомасштабные поисковые работы и передала армянской стороне тела более 2 тысяч военнослужащих. Этот шаг был оценен как наглядный пример уважения Азербайджана к международному гуманитарному праву и конструктивного подхода к гуманитарным вопросам.

На встрече была представлена информация об обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана массовых захоронениях, проводимых эксгумационных и идентификационных работах, а также о мерах, осуществляемых соответствующими государственными структурами.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и направлениям деятельности Международной комиссии по пропавшим без вести лицам в других странах.