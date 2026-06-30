У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

У берегов региона Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (GFZ).

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в районе острова Новая Британия.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.