https://news.day.az/world/1845122.html У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение У берегов региона Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (GFZ). По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в районе острова Новая Британия.
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов региона Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (GFZ).
По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в районе острова Новая Британия.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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