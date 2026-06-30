Баку укрепляет единство тюркского мира

Проведение в Баку "Недели тюркского мира", посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, - это не просто празднование исторического юбилея. Данное мероприятие является очередной демонстрацией роли, которую Азербайджан играет в научной, культурной и духовной интеграции тюркского мира. Идеи, заложенные в Баку ровно сто лет назад, сегодня вновь обретают актуальность на фоне новых геополитических реалий и находят свое реальное воплощение в проектах сотрудничества, реализуемых в рамках Организации тюркских государств.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend политолог Азер Гараев.

"Первый тюркологический съезд, состоявшийся в Баку в 1926 году, стал историческим событием, на котором на широком международном уровне впервые обсуждались вопросы общего языка, истории, алфавита, литературы и культуры тюркских народов. Решения, принятые в тот период, носили не только научный характер. Они одновременно представляли собой стратегический взгляд, служивший формированию общей идентичности и укреплению интеллектуальных связей между тюркскими народами. Тот факт, что советская власть в последующие годы препятствовала этим идеям, а участники съезда подверглись репрессиям, также свидетельствовал о колоссальном историческом значении этой инициативы", - отметил он.

По его словам, неслучайно мероприятия, посвященные 100-летию Первого тюркологического съезда, проводятся именно в период председательства Азербайджана в Организации тюркских государств.

"Это логическое продолжение политики, проводимой страной в последние годы в направлении углубления интеграции между тюркскими государствами. Президент Ильхам Алиев в своем обращении особо подчеркнул этот момент: "Совпадение Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, с периодом председательства Азербайджана в Организации тюркских государств имеет особое символическое значение". За последние годы Азербайджан выступил с многочисленными инициативами в рамках Организации тюркских государств в сферах транспорта, экономики, энергетики, образования, культуры и гуманитарного сотрудничества. Саммит в Габале, работа в направлении единого тюркского алфавита, проекты общей истории и культуры еще больше укрепили инициативную позицию Азербайджана внутри организации. С этой точки зрения проведение "Недели тюркского мира в Баку" является выражением как уважения к исторической памяти, так и стратегической политики, рассчитанной на будущее", - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что особое положение Азербайджана в тюркском мире не ограничивается лишь современным периодом. Еще в конце XIX - начале XX веков Баку превратился в один из крупнейших просветительских и интеллектуальных центров тюрко-мусульманского мира. "Здесь был создан первый национальный театр, сформировалась первая национальная пресса, развивалась современная система образования, была создана первая парламентская республика на мусульманском Востоке. Именно эта почва обусловила проведение Первого тюркологического съезда именно в Баку. Президент Ильхам Алиев в своем обращении выразил эту историческую реальность следующим образом: "Начиная с XIX века, в результате коренных социально-политических и культурных преобразований Азербайджан, создав новый тип театра, школы и первый национальный печатный орган, подготовил почву для реализации национального самосознания и уже построил первое демократическое государство в мусульманском и тюркском мире". Данная цитата наглядно демонстрирует исторические основы роли Азербайджана в тюркском мире. Азербайджан играл роль моста между тюркскими народами не только географически, но и с точки зрения идей. Сформировавшаяся здесь просветительская школа, культурная среда и политическое мышление впоследствии стали примером для всего региона", - заявил он.

Политолог подчеркнул, что эта традиция продолжается и сегодня. Тот факт, что в рамках "Недели тюркского мира" в Баку собрались ученые, государственные деятели и представители международных организаций из 20 стран, свидетельствует о растущем авторитете Азербайджана как диалоговой платформы. А проведение мероприятий не только в столице, но и в Шуше, Ханкенди и Агдаме несет в себе особый смысл. Тем самым Азербайджан, с одной стороны, демонстрирует полное восстановление жизни на освобожденных от оккупации территориях, а с другой - превращает Карабах в общее культурное пространство тюркского мира. "В современную эпоху интеграция между тюркскими государствами уже не ограничивается только фактором общей истории и языка. Экономические проекты, Средний коридор, энергетическая безопасность, цифровое развитие, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество служат формированию единого стратегического пространства.

В этом процессе Азербайджан выступает в качестве одного из ведущих акторов благодаря своему географическому положению, политическим инициативам и сбалансированной внешней политике. Еще одна мысль из обращения Президента Ильхама Алиева в связи с этим привлекает особое внимание: "С уверенностью можем сказать, что в основе успешно реализуемых Организацией тюркских государств на современном этапе проектов по формированию общего гуманитарного пространства лежат прогрессивные идеи, выдвинутые в свое время Первым тюркологическим съездом". Эта цитата показывает, что идеи, выдвинутые век назад, - не просто историческое воспоминание. Они и сегодня остаются одним из главных направлений практической политики. Проекты, такие как работа над общим алфавитом, сотрудничество в области науки и образования, защита культурного наследия, развитие общего медиа- и информационного пространства, можно расценивать как современное продолжение стратегической линии, определенной Первым тюркологическим съездом", - отметил А. Гараев.

По его словам, проведение "Недели тюркского мира" еще раз демонстрирует, что Азербайджан позиционирует себя не просто как организатор мероприятия, но и как хранитель и инициатор общих ценностей тюркского мира. "Политика страны в данном направлении опирается на последовательную концепцию, объединяющую историческое наследие и современное развитие. В центре этой концепции уважение к общей истории, взаимное доверие, гуманитарная интеграция и расширение будущего сотрудничества. Идеи, прозвучавшие в Баку век назад, сегодня вновь обсуждаются именно здесь. Разница в том, что сейчас для реализации этих идей существуют независимые тюркские государства, сильные международные платформы и общая политическая воля. Азербайджан же, опираясь как на свою историческую миссию, так и на современные возможности, выступает в качестве одного из ведущих участников этого процесса. И "Неделю тюркского мира" можно оценить как одно из самых ярких проявлений этой непрерывности, исторической преемственности и стратегического взгляда, устремленного в будущее", - добавил политолог.