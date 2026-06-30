В Тегеране заявили о ходе реализации меморандума с США

Исполнение некоторых положений меморандума о взаимопонимании между Ираном и США находится на относительно удовлетворительном уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сегодня на пресс-конференции в Тегеране.

"Реализация некоторых положений меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, касающихся снятия морской блокады, а также предоставления льгот в отношении продажи иранской сырой нефти и нефтехимической продукции, находится в удовлетворительном состоянии. Кроме того, обязательства Ирана в отношении Ормузского пролива выполнены в полном объеме", - отметил он.

Багаи добавил, что тем не менее по ряду положений существуют серьезные проблемы. В этом направлении Иран ожидает от противоположной стороны выполнения обязательств в соответствии с меморандумом.

"Естественно, что невыполнение США своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании окажет негативное влияние на продолжение процесса. Во-первых, в этом вопросе нет никаких сомнений. Иран не оставит без ответа ни один шаг. Вооруженные силы Ирана немедленно и решительно ответят на любую атаку против Ирана. Во-вторых, данные шаги будут являться нарушением первой статьи меморандума. Разумеется, если подобные нарушения будут повторяться и продолжаться, это создаст проблемы для дальнейшего хода процесса", - заявил он.

Напомним, что поскольку между США и Ираном по ядерной программе не было достигнуто конкретных результатов, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня наносил ракетные удары и удары беспилотниками по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня вышеупомянутый меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.