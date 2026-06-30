От слов к документам и проектам

Автор: Ибрагим Алиев

Администрация Дональда Трампа продолжает прагматично подходить к отношениям с Азербайджаном. Этот курс проявляется не только в активизации политического диалога, внимании к энергетике, транспортным маршрутам, безопасности и мирному процессу на Южном Кавказе, но и в заявлениях конгрессменов. Все больше американских законодателей говорят о необходимости активного взаимодействия с Баку и укреплении партнерства.

В Вашингтоне ныне, в отличие от периода администрации Байдена, яснее понимают, что Азербайджан является важным союзником США. Наша страна уже доказала свою надежность в сотрудничестве с американской стороной, а ее географическое положение придает этому партнерству особый вес. Наша страна расположена на стыке Европы и Азии, имеет выход к Каспийскому региону, связан с Центральной Азией и находится рядом с Россией и Ираном. Для американской политики такой партнер имеет особую ценность.

К примеру, член Палаты представителей Конгресса США от штата Аризона Абрахам Хамадех после визита в Азербайджан опубликовал статью на Newsmax, в которой подчеркнул написанное выше.

Если коротко передать смысл его слов, республиканец выделил три главных направления: энергетика, транспортные маршруты и безопасность. Именно по этим направлениям Азербайджан сегодня представляет ценность для США и их союзников.

Делясь впечатлениями о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, американский конгрессмен отметил, что международное влияние США усиливается, когда Вашингтон активно работает с надежными партнерами. В этой логике Азербайджан занимает особое место. Баку давно доказал способность проводить самостоятельную политику, сохранять устойчивость в сложном регионе и развивать связи с разными центрами силы.

Идеальным примером этого можно назвать отношения с ЕС. Энергетика, остающаяся одним из ключевых вопросов для Европы, давно вывела Азербайджан за рамки региональной повестки. Баку стал надежным партнером для тех стран, которые заинтересованы в стабильных поставках и понятных правилах сотрудничества. На фоне кризисов вокруг традиционных маршрутов значение Азербайджана только выросло, поскольку страна много лет доказывает способность выполнять взятые на себя обязательства.

Связанный с энергетикой фактор доверия имеет значение и для США. Вашингтону важно иметь в регионе партнера, который способен поддерживать баланс, развивать связи с Западом и при этом сохранять самостоятельность. Азербайджан именно такую линию и проводит, оставаясь открытым для равноправного сотрудничества с теми странами, которые уважают его интересы.

Транспортные коридоры, проходящие через Азербайджан, также становятся частью более широкой международной повестки. Мир ищет новые маршруты между Европой и Азией, а Южный Кавказ получает шанс стать одним из главных направлений этой торговли. В этой системе Баку занимает естественное место, потому что через Азербайджан проходят пути, соединяющие Каспийский регион, Центральную Азию, Турцию и Европу.

Для США, которые заинтересованы в устойчивых торговых связях и снижении зависимости от нестабильных маршрутов, такой фактор становится серьезным преимуществом. Азербайджан способен предложить готовую инфраструктуру, политическую волю и опыт участия в крупных международных проектах.

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, получивший новый импульс в период администрации Трампа, также вписывается в эту логику. Устойчивый мир на Южном Кавказе может открыть дороги, усилить торговлю, привлечь инвестиции и создать новые условия для развития всего региона. Азербайджан в этой ситуации выступает как страна, которая завершила важный исторический этап, восстановила территориальную целостность и теперь продвигает повестку мира, развития и связей.

Не можем не подчеркнуть здесь и то, как развитие отношений Баку и Вашингтона ударило по влиянию армянского лобби. Долгие годы азербайджано-американская повестка в Вашингтоне сталкивалась с давлением лоббистов и односторонними подходами. Сейчас на первый план вышел более трезвый подход, основанный на понимании того, что Азербайджан нужен США. Байден, к примеру, совершенно об этом не думал.

На этом фоне слова Хамадеха на Newsmax лишь закрепляют очевидное. Азербайджан стал для США партнером, с которым Вашингтону выгодно и необходимо выстраивать устойчивую линию сотрудничества. Практическое продолжение этого курса уже видно. За последние месяцы Баку и Вашингтон перешли от общих заявлений к документам, экономическому диалогу, инвестиционным проектам и обсуждению новых механизмов сотрудничества. Подписанная Хартия о стратегическом партнерстве, первое заседание Азербайджано-американского экономического диалога показывают, что отношения двух стран получили дополнительную конкретную рабочую повестку. Теперь вопрос заключается в том, насколько последовательно Вашингтон будет развивать этот курс и закреплять его политическими решениями, включая устранение устаревших ограничений, которые давно мешают полному раскрытию потенциала азербайджано-американского партнерства.