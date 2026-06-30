https://news.day.az/world/1845126.html Мощный ливень в Гане: есть погибшие - ВИДЕО Мощный ливень в столице Ганы Аккре унес жизни по меньшей мере 12 человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщает телеканал JoyNews со ссылкой на МВД страны. По данным ведомства, среди погибших есть ребенок.
Мощный ливень в Гане: есть погибшие - ВИДЕО
Мощный ливень в столице Ганы Аккре унес жизни по меньшей мере 12 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает телеканал JoyNews со ссылкой на МВД страны.
По данным ведомства, среди погибших есть ребенок.
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