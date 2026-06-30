Мощный ливень в Гане:

Мощный ливень в столице Ганы Аккре унес жизни по меньшей мере 12 человек.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает телеканал JoyNews со ссылкой на МВД страны.

По данным ведомства, среди погибших есть ребенок.