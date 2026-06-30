ЧМ-2026: Кот-д'Ивуар встречается с Норвегией

В рамках чемпионата мира по футболу проходит очередной матч стадии 1/16 финала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за выход в 1/8 финала борются сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Матч проходит на стадионе AT&T Stadium. Главный арбитр - Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

Кот-д'Ивуар занял второе место в группе E с 6 очками. Норвегия же финишировала второй в группе I, также набрав 6 очков.

Победитель этой пары встретится в 1/8 финала со сборной Бразилии.