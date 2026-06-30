https://news.day.az/sport/1845133.html ЧМ-2026: Кот-д'Ивуар встречается с Норвегией В рамках чемпионата мира по футболу проходит очередной матч стадии 1/16 финала. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за выход в 1/8 финала борются сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч проходит на стадионе AT&T Stadium. Главный арбитр - Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. Кот-д'Ивуар занял второе место в группе E с 6 очками.
ЧМ-2026: Кот-д'Ивуар встречается с Норвегией
В рамках чемпионата мира по футболу проходит очередной матч стадии 1/16 финала.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за выход в 1/8 финала борются сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии.
Матч проходит на стадионе AT&T Stadium. Главный арбитр - Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.
Кот-д'Ивуар занял второе место в группе E с 6 очками. Норвегия же финишировала второй в группе I, также набрав 6 очков.
Победитель этой пары встретится в 1/8 финала со сборной Бразилии.
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