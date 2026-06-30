Эрдоган прокомментировал решение Израиля о т.н. "геноциде армян"

Мы не придаём ни малейшего значения клевете, направленной против нашей страны преступной сетью, чьи руки запятнаны кровью 73 000 невинных людей в Газе, большинство из которых - женщины и дети.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. комментируя признание Израилем т.н. "геноцида армян".

"Наша история не знает геноцида, массовых убийств, угнетения и колониализма. На протяжении нашей славной тысячелетней истории существовали только справедливость и сострадание. Наша история отмечена добродетелью предоставления убежища тем, кто бежит от инквизиции и нацистских преследований", - подчеркнул турецкий лидер.

"Те, кто клевещет на Турцию и турецкий народ, пытаясь отвлечь внимание от варварства, которое они совершают в Газе, знают это лучше всех - если бы они только взглянули на свою собственную историю", - добавил Эрдоган.