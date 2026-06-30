Трамп назвал решение суда по гражданству “победой Китая”

Американский президент Дональд Трамп назвал решение Верховного суда США признать неконституционным его указ об ограничении права на предоставление гражданства по месту рождения "победой Китая".

"Я хотел бы поздравить председателя (КНР) Си (Цзиньпина) и великую страну Китай с их грандиозной победой в вопросе гражданства по праву рождения", - написал он в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В другом своем посте он указал, что разочарован решением Верховного суда и призвал Конгресс отменить эту норму посредством законопроекта.

Ранее Трамп неоднократно объяснял свой указ тем, что норма о гражданстве по месту рождения первоначально "была предназначена для детей рабов и их защиты". "Она не для миллиардеров из Китая или других стран", - подчеркивал он.