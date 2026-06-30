УЕФА оштрафовал «Фенербахче» на 7 млн

УЕФА оштрафовал клуб "Фенербахче" за нарушение финансовых правил.

Как сообщает Day.Az, стамбульскому клубу назначен денежный штраф в размере 7 млн евро.

Причиной стало то, что расходы клуба на состав за 2025 год превысили установленный УЕФА лимит.

Сообщается, что "Фенербахче" нарушил правило УЕФА о расходах, представив коэффициент затрат на состав на 2025 календарный год выше установленного УЕФА лимита в 70 процентов.

Отметим, что согласно правилам финансовой устойчивости УЕФА, соотношение расходов клубов на состав к доходам не должно превышать установленный лимит.

На 2025 год этот лимит составляет 70%.