https://news.day.az/sport/1845147.html УЕФА оштрафовал «Фенербахче» на 7 млн УЕФА оштрафовал клуб "Фенербахче" за нарушение финансовых правил. Как сообщает Day.Az, стамбульскому клубу назначен денежный штраф в размере 7 млн евро. Причиной стало то, что расходы клуба на состав за 2025 год превысили установленный УЕФА лимит.
УЕФА оштрафовал «Фенербахче» на 7 млн
УЕФА оштрафовал клуб "Фенербахче" за нарушение финансовых правил.
Как сообщает Day.Az, стамбульскому клубу назначен денежный штраф в размере 7 млн евро.
Причиной стало то, что расходы клуба на состав за 2025 год превысили установленный УЕФА лимит.
Сообщается, что "Фенербахче" нарушил правило УЕФА о расходах, представив коэффициент затрат на состав на 2025 календарный год выше установленного УЕФА лимита в 70 процентов.
Отметим, что согласно правилам финансовой устойчивости УЕФА, соотношение расходов клубов на состав к доходам не должно превышать установленный лимит.
На 2025 год этот лимит составляет 70%.
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