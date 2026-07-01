Стало известно, сколько нефти экспортировал Иран после снятия блокады США

Власти Ирана смогли осуществить экспорт более 40 млн баррелей иранской нефти за рубеж с момента полного снятия морской блокады со стороны США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

"После снятия морской блокады противник отступил, и проход для торговых судов и нефтяных танкеров исламской республики через Оманский залив и Ормузский пролив был открыт. С момента снятия блокады по сегодняшний день было экспортировано более 40 млн баррелей нефти", - сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда американская сторона снимет морскую блокаду, а исламская республика восстановит судоходство в Ормузском проливе. Однако напряжение в регионе сохраняется из-за периодических ударов США по Ирану, который отвечает атаками на американские базы в странах Персидского залива.