https://news.day.az/sport/1845162.html

ЧМ-2026: Франция и Швеция встречаются в 1/16 финала

В рамках чемпионата мира по футболу проходит очередной матч стадии 1/16 финала. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за выход в 1/8 финала борются сборные Франции и Швеции. Матч проходит на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде. Главный арбитр - Данни Маккели из Нидерландов. Франция заняла первое место в группе I с 9 очками.