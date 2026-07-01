ЧМ-2026: Франция и Швеция встречаются в 1/16 финала

В рамках чемпионата мира по футболу проходит очередной матч стадии 1/16 финала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за выход в 1/8 финала борются сборные Франции и Швеции.

Матч проходит на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде. Главный арбитр - Данни Маккели из Нидерландов.

Франция заняла первое место в группе I с 9 очками. Швеция же финишировала третьей в группе F, набрав 4 очка.

Победитель этой пары встретится в 1/8 финала со сборной Парагвая.