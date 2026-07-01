https://news.day.az/sport/1845162.html ЧМ-2026: Франция и Швеция встречаются в 1/16 финала В рамках чемпионата мира по футболу проходит очередной матч стадии 1/16 финала. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за выход в 1/8 финала борются сборные Франции и Швеции. Матч проходит на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде. Главный арбитр - Данни Маккели из Нидерландов. Франция заняла первое место в группе I с 9 очками.
ЧМ-2026: Франция и Швеция встречаются в 1/16 финала
В рамках чемпионата мира по футболу проходит очередной матч стадии 1/16 финала.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за выход в 1/8 финала борются сборные Франции и Швеции.
Матч проходит на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде. Главный арбитр - Данни Маккели из Нидерландов.
Франция заняла первое место в группе I с 9 очками. Швеция же финишировала третьей в группе F, набрав 4 очка.
Победитель этой пары встретится в 1/8 финала со сборной Парагвая.
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