Алена Алиева приняла участие в открытии выставки «Сокровищница культуры: Диван лугат ат-турк»

В Азербайджанском национальном музее ковра в рамках "Недели тюркского мира", посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, состоялась церемония открытия выставки "Сокровищница культуры: Диван лугат ат-турк".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие Алена Алиева.

Выступившая на церемонии директор Национального музея ковра Амина Меликова сообщила, что выставка организована при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры и туризма и Министерства национального образования Турции, Института Юнуса Эмре, институтов "Олгунлашма" и Азербайджанского национального музея ковра.

По ее словам, эта экспозиция, объединяя язык, историю, искусство и образование, служит делу передачи тысячелетнего культурного наследия современным поколениям. "Выставка позволяет посетителям под новым углом взглянуть на богатые духовные и культурные ценности, которые несет в себе "Диван лугат ат-турк", проследить процесс того, как слово на протяжении более чем тысячи лет превращалось в ценность, ценность - в действие, а действие - в культурную преемственность. Экспозиция, подготовленная институтами "Олгунлашма", функционирующими в подчинении Главного управления непрерывного обучения Министерства национального образования Турции, представляет современную художественную интерпретацию труда "Диван лугат ат-турк", который считается одним из важнейших памятников письменного наследия тюркской культуры", - подчеркнула она.

Советник министра культуры Джахангир Селимханов, отметив, что выставка является знаменательным культурным событием, демонстрирующим историческое развитие и богатство тюркского языка, сказал: "Язык - это постоянно развивающаяся живая система и азербайджанский язык также продолжает обогащаться в результате взаимодействия с современными тюркскими языками. "Диван лугат ат-турк" - один из ценнейших источников, отражающих богатство тюркских языков".

Координатор Института Юнуса Эмре по Азербайджану Гёкхан Сейхан подчеркнул, что выставка имеет важное значение с точки зрения демонстрации общего тюркского культурного наследия. Он расценил проведение мероприятия именно в Национальном музее ковра как особую ценность.

Бывший председатель Турецкого лингвистического общества, профессор Шюкрю Халук Акалын довел до внимания, что представленные в экспозиции произведения созданы по мотивам слов, понятий, пословиц и богатого культурного наследия, содержащихся в "Диван лугат ат-турк".

"Образцы ткачества, вышивки, керамики, резьбы по дереву и металлообработки воссозданы в современном художественном стиле на основе архитектурных мотивов эпохи Караханидов. На выставке также представлены чернильницы, отражающие письменную культуру, книжные переплеты, а также воссозданные посредством искусства миниатюры детские игры, свадебные обряды, сцены сражений и застолий. Эти экспонаты с помощью средств художественного выражения доносят до посетителей историко-культурную память, общие ценности и социальную жизнь тюркских народов", - добавил он.

Специалист по проекту Главного управления непрерывного обучения Министерства национального образования Турецкой Республики Дилай Накыш выразила гордость в связи с участием в данном проекте, реализуемом в Азербайджане.

Депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу подчеркнул, что "Диван лугат ат-турк" является общим языковым и культурным достоянием тюркского мира.

Мероприятие продолжилось художественной частью. С музыкальным номером выступил ансамбль ашугов Азербайджанской национальной консерватории.

Затем гости ознакомились с экспозицией.

Выставка продлится до 13 июля.