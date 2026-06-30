США, Иран и Ливан создадут комитет по перемирию

Тегеран, Вашингтон и Бейрут намерены создать трехстороннюю рабочую группу для соблюдения режима прекращения огня на территории Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

"Будет создан совместный комитет Ирана, США и Ливана для обеспечения государственного суверенитета Ливана. Посол нашей страны также является нашим представителем в этом комитете", - сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

Вашингтон и Тегеран ранее в этом месяце подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума.