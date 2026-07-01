https://news.day.az/world/1845150.html Белый дом раскрыл расходы на войну с Ираном Общие расходы на военную операцию США против Ирана составили около $30 млрд. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. "Мы потратили около $30 млрд", - сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
Белый дом раскрыл расходы на войну с Ираном
Общие расходы на военную операцию США против Ирана составили около $30 млрд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.
"Мы потратили около $30 млрд", - сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
Его попросили прокомментировать данные о том, что расходы на военные действия уже превысили $100 млрд. "Ну, я просто передаю вам то, что услышал от военного министерства, и результаты анализа, которые они нам предоставили", - ответил Воут, не вдаваясь в подробности.
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