https://news.day.az/society/1845131.html В некоторых частях Баку не будет газа В ряде районов Баку 1 июля ожидается временное прекращение газоснабжения в связи с ремонтно-монтажными работами и устранением утечки газа. Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", подача газа будет приостановлена с 10:00 до завершения работ.
В некоторых частях Баку не будет газа
В ряде районов Баку 1 июля ожидается временное прекращение газоснабжения в связи с ремонтно-монтажными работами и устранением утечки газа.
Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", подача газа будет приостановлена с 10:00 до завершения работ.
Ограничения затронут поселок Кешля Низаминского района, а также поселок Маштага Сабунчинского района, жилые массивы Йени Сахе, Субтропик Совхоз, Консервный завод и Даш Карханасы.
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