В некоторых частях Баку не будет газа

В ряде районов Баку 1 июля ожидается временное прекращение газоснабжения в связи с ремонтно-монтажными работами и устранением утечки газа.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", подача газа будет приостановлена с 10:00 до завершения работ.

Ограничения затронут поселок Кешля Низаминского района, а также поселок Маштага Сабунчинского района, жилые массивы Йени Сахе, Субтропик Совхоз, Консервный завод и Даш Карханасы.