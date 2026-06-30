Эксперт объяснил, почему загораются новые автомобили

Возгорания автомобилей - явление, с которым мы время от времени сталкиваемся. Однако когда загорается новый, недавно купленный автомобиль, и это вызывает вопросы.

В комментарии Day.Az эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров отметил, что одной из основных причин пожаров в новых автомобилях является установка дополнительных электронных устройств.

По его словам, такие устройства иногда могут быть несовместимы с существующими системами автомобиля.

"Из-за неправильного соединения проводов может возникнуть короткое замыкание. А при коротком замыкании в электрической системе автомобиля появляется серьезная неисправность. Это может привести к пожару. Поскольку современные автомобили оснащены высокочувствительными электронными системами управления, даже небольшие несовместимости создают большие риски. Поэтому устанавливать в автомобиль электронные устройства, не рекомендованные производителем, нецелесообразно. Перед установкой такого оборудования более безопасным и правильным подходом считается консультация с официальными сервисными центрами", - отметил он.

Насими Алескерли