За это действие в соцсетях грозит штраф до 1500 манатов

Оскорбление в социальных сетях может повлечь не только гражданско-правовую, но и уголовную ответственность в случаях, предусмотренных законом.

Как передает Day.Az, согласно статье 148 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, оскорблением считаются действия, умышленно унижающие честь и достоинство лица в неприличной форме. Совершение такого деяния в публичных выступлениях, публично демонстрируемом произведении, средствах массовой информации, а также в социальных сетях в случаях, когда оно становится доступным для массового просмотра, влечет уголовную ответственность.

Согласно указанной статье, лицо или лица, оскорбившие вас, могут быть наказаны штрафом в размере от 1000 до 1500 манатов, общественными работами на срок от 240 до 480 часов, исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок до шести месяцев.

Для эффективной защиты ваших прав важное значение имеет сохранение доказательств, подтверждающих факт оскорбления. К таким доказательствам относятся публикации и комментарии в социальных сетях, переписка, скриншоты, видеозаписи и другие электронные данные. Эти материалы могут быть использованы как при обращении в правоохранительные органы, так и в ходе судебного процесса для изучения обстоятельств дела.

Используя предусмотренные законодательством возможности, вы можете потребовать привлечения лица, допустившего оскорбление, к ответственности в установленном законом порядке, а также обратиться в суд с иском о возмещении причиненного вам морального вреда и потребовать компенсацию.

Насими Алескерли