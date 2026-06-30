BMW раскрыла дизайн нового автомобиля

BMW досрочно рассекретила внешность нового поколения BMW X5.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, компания BMW показала первое официальное изображение кроссовера X5 нового поколения.

Как оказалось, при оформлении экстерьера дизайнеры применили стилистику Neue Klasse - в ней выполнены электрический седан BMW i3, а также батарейный вседорожник BMW iX3.

Ключевая особенность новинки - совершенно новая светотехника, представляющая собой четыре буквы "X". В Сети такие фары мгновенно назвали "глазами покойника": в комиксах умершему человеку часто рисуют аналогичные "крестики" вместо глаз.

Также подсветкой обзавелись горизонтальные планки решетки радиатора, а также фирменные "ноздри". Они, на удивление, имеют довольно скромные размеры, хотя прежде баварские стилисты предпочитали увеличивать формат декоративных окон.

По данным инсайдеров, новая генерация бестселлера объединит бензиновые, дизельные, подключаемые гибридные, электрические и водородные модификации. Все они примерят общий дизайнерский образ, но будут отличаться нюансами оформления.