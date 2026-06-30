https://news.day.az/world/1845115.html Закат на Мальдивах - ВИДЕО В сети распространилось завораживающее видео заката на Мальдивах, покорившее пользователей своей красотой. Day.Az представляет вниманию читателей эти впечатляющие кадры:
Закат на Мальдивах - ВИДЕО
В сети распространилось завораживающее видео заката на Мальдивах, покорившее пользователей своей красотой.
Day.Az представляет вниманию читателей эти впечатляющие кадры:
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