Послание тюркских кочевников - в Баку воссоздали древнейший Пазырыкский ковер

Древнейший в мире ворсовый ковер "Пазырык", насчитывающий около 2500 лет, считается одной из самых ценных реликвий древнего ковроткачества. Этот уникальный памятник культурного наследия хранится в коллекции Государственного Эрмитажа. Точную копию знаменитого шедевра можно увидеть сегодня и в Азербайджанском национальном музее ковра. Воссоздан "Пазырык" в отделе традиционных технологий музея. Азербайджанские мастерицы соткали ковер всего за два месяца - рекордно короткий срок для столь кропотливого, филигранного труда, требующего высочайшего уровня технического исполнения и художественного мастерства.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщение пресс-центра Музея.

Авторами эскиза выступили заслуженный художник Азербайджана Тарьер Баширов и художник-ковроткач Шабнам Пириева. Воплощение столь трудоемкого проекта стало возможным благодаря коллективным усилиям девяти профессиональных мастериц музея. Свои силы и виртуозное умение в эту работу вложили Лала Манафова, Ильхама Ахмедова, Садагат Гасымова, Шекерме Алескерова, Егана Абасова, Тарана Гасымова, Улдуз Наджафова, Нармина Гадирова и Рена Сулейманова. Благородный труд ткачих позволил вернуть к жизни уникальные мотивы, созданные две с половиной тысячи лет назад.

Ковер "Пазырык" был обнаружен в 1949 году советским археологом Сергеем Руденко в Горном Алтае, в одном из Пазырыкских курганов. Его орнамент создан из разнообразных геометрических фигур, анималистических сюжетов и стилизованных растительных мотивов, зачастую наделенных сакральным значением. Эти элементы не только эстетически безупречны, но и несут в себе глубокое культурное и духовное послание. Фигуры всадников на богато украшенных конях, изображения оленей, грифонов, а также так называемые "гуннские цветы" (предположительно символизирующие 24 огуз-тюркских племени) отражают мировоззрение и систему верований древних кочевников. Каждый из этих знаков, будь то лесной зверь как символ силы и плодородия или мифическое существо, наполняет общую композицию тайным смыслом.

Стремясь к безупречной исторической достоверности, авторы проекта до мельчайших нюансов изучили древний первоисточник. Им удалось воссоздать удивительные орнаменты и колорит ковра, в котором гармония ярко-красного, голубого и желтого оттенков создает благородную и сочную палитру. Тщательная, ювелирная проработка каждой детали позволила азербайджанским мастерам добиться невероятного сходства с оригиналом, создав по-настоящему выдающуюся работу.