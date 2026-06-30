Сильнейшее наводнение в 3-миллионной столице Ганы

Не менее 12 человек погибли в результате мощного наводнения, обрушившегося на столицу Ганы Аккру после проливных дождей.

Как передает Day.Az, ливни затопили значительную часть города, а также соседнюю Тему. Под водой оказались дороги, жилые дома и целые здания, доступ в ряд районов был затруднен.

По данным Национальной пожарной службы Ганы, среди погибших есть женщины, мужчины и ребенок. Спасателям уже удалось эвакуировать более 470 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, власти не исключают роста числа жертв.

Президент Ганы Джон Драмани Махама сообщил, что за сутки в Аккре выпало около 140 мм осадков. По его словам, это самый высокий показатель за последние годы. Власти распорядились выделить 300 млн седи на ликвидацию последствий стихии и направили военных и полицию для помощи спасателям.

Наводнение также затронуло соседний Кот-д'Ивуар. По данным AP, в результате ливней и оползней в Гане и Кот-д'Ивуаре в общей сложности погибли не менее 24 человек.