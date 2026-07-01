https://news.day.az/society/1845249.html В Баку мужчина скончался на автобусной остановке Трагический случай произошел сегодня утром на автобусной остановке в поселке Бинагади в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на bakupost.az, мужчине примерно 40 лет внезапно стало плохо, после чего он скончался. По имеющимся данным, в момент происшествия он вместе с супругой направлялся на работу.
В Баку мужчина скончался на автобусной остановке
Трагический случай произошел сегодня утром на автобусной остановке в поселке Бинагади в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на bakupost.az, мужчине примерно 40 лет внезапно стало плохо, после чего он скончался.
По имеющимся данным, в момент происшествия он вместе с супругой направлялся на работу. Смерть была констатирована еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По предварительному заключению врача, причиной смерти стал инсульт.
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