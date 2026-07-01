В Баку мужчина скончался на автобусной остановке

Трагический случай произошел сегодня утром на автобусной остановке в поселке Бинагади в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bakupost.az, мужчине примерно 40 лет внезапно стало плохо, после чего он скончался.

По имеющимся данным, в момент происшествия он вместе с супругой направлялся на работу. Смерть была констатирована еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По предварительному заключению врача, причиной смерти стал инсульт.